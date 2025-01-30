Джо Роган предположил, почему Царукян снялся с боя с Махачевым на UFC 311

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о причине, по которой российско-армянский боец ММА Арман Царукян снялся с поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым (Россия). Спортсмены должны были сразиться в ночь на 18 января мск на турнире UFC 311.

«Арман Царукян должен был драться с Исламом Макачевым за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Но он повредил спину буквально за день до взвешивания. Вероятно, это произошло из-за резкого снижения веса. Он сбросил много веса», — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, вместо Царукяна Махачев UFC 311 встречался с бразильцем Ренато Мойкано и победил его в первом раунде за счёт удушающего приёма.

Чимаев и Царукян провели дуэль взглядов: