Дана Уайт высказался о возможном переходе Ислама Махачева в средний вес UFC

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу недавних слов российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева. Ранее Махачев признавался, что не исключает поединка в среднем весе, чемпионом в котором в настоящий момент является Дрикус дю Плесси.

«Я не знаю об этом. Если он захочет подняться в полусредний вес, мы можем обсудить это, но переход в средний дивизион — это совершенно другой уровень», — сказал Уайт на пресс-конференции по окончании турнира Power Slap 11.

В последнем поединке, который проходил на турнире UFC 311, Ислам встречался с представителем Бразилии Ренато Мойкано и одолел его в первом раунде за счёт удушающего приёма. Изначально Ислам должен был сразиться с Арманом Царукяном, однако тот был вынужден сняться в преддверии поединка из-за травмы.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: