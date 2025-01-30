«Может стать чемпионом в другом месте». Уайт не хочет возвращать Мокаева в UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в лиге не заинтересованы в повторном подписании контракта с британским экс-бойцом промоушена Мухаммадом Мокаевым.

«Я не вижу его здесь. Матчмейкеры не хотят работать с ним. Мы не хотим его переподписывать. Он свободный агент и может стать чемпионом где-то в другом месте», — сообщил Уайт на пресс-конференции после турнира Power Slap 11.

Мухаммаду 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с марта 2022-го дрался в UFC. В июле прошлого года стало известно, что руководство промоушена не будет продлевать контракт с Мокаевым.

После ухода из UFC Мокаев одержал победу в своём поединке на турнире Brave Combat Federation (Brave CF) 91 против филиппинца Джовинсета Со. Бой прошёл 13 декабря 2024 года. Поединок завершился в первом раунде, после того как Мухаммад провёл болевой приём на филиппинском спортсмене.