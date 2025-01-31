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Дана Уайт ответил на вопрос о возможном переходе в UFC Вадима Немкова

Дана Уайт ответил на вопрос о возможном переходе в UFC Вадима Немкова
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном подписании контракта с бывшим первым номером рейтинга P4P Bellator россиянином Вадимом Немковым. В настоящий момент он выступает в PFL.

«Есть ли заинтересованность в подписании контракта с Вадимом Немковым? Я не знаю. Мы не говорили на эту тему. Мы ещё не говорили об этом», — сказал Уайт на пресс-конференции по окончании турнира Power Slap 11.

Вадиму Немкову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году. В последнем поединке, который проходил 25 января, он победил американца Тимоти Джонсона.

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