Тренер О'Мэлли: Шон отказался от соцсетей

Тим Уэлч, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли, объяснил отсутствие спортсмена в соцсетях.

«Шон отказался от соцсетей, не делает подкаст и отказывается от интервью. Если бы вы видели его восстановительные тренировки… Он делает это как профессионал», — сказал Тим Уэлч в интервью House of Fight.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе, американский боец разделил октагон с топовым грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Бой завершился победой Мераба единогласным решением судей.

Ранее О'Мэлли всерьёз заявил, что ему нужна детоксикация от телефона.