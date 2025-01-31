«Это очень необычно». Джо Роган рассказал, что его поражает в Царукяне

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о российско-армянском бойце смешанных единоборств (ММА) Армане Царукяне.

«Он очень мускулистый, но одна из его особенностей действительно экстраординарна. Он выполняет всякие немыслимые упражнения на подвижность. Он накачанный, супермускулистый, но при этом безумно гибкий. Он делает все эти сумасшедшие упражнения, и это очень необычно для такого сильного парня», — сказал Роган в своём подкасте.

В общей сложности на счету Царукяна в смешанных единоборствах 25 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.

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