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Алекс Перейра выразил желание провести бой с Александром Усиком

Алекс Перейра выразил желание провести бой с Александром Усиком
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Действующий обладатель титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра станет выразил желание подраться с обладателем титулов WBA, WBO и WBC в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«Я чемпион. Я хочу драться с чемпионом. Так что Александр Усик… Думаю, это был бы отличный бой. Я обожаю бокс. Некоторые говорят: «О, если бы это был чистый бокс, он бы проиграл». Когда вы говорите о чистом боксе, я чувствую себя прекрасно. Думаю, я мог бы сражаться с этими парнями. Я уже проводил спарринги с опытными бойцами», — приводит слова Перейры MMA Fighting.

На счету Перейры 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед и потерпел два поражения.

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