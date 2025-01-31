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Муслим Гаджимагомедов — Табисо Мчуну: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Муслим Гаджимагомедов — Табисо Мчуну: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
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31 января в Москве состоится большой вечер бокса «Ночь чемпионов IBA». Главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова против африканского претендента Табисо Мчуну.

Прочие бои 2025. Ночь чемпионов IBA
Муслим Гаджимагомедов — Табисо Мчуну
31 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Муслим Гаджимагомедов
Не началось
Табисо Мчуну

Бой между Муслимом Гаджимагомедовым и Табисо Мчуну начнётся ориентировочно в 23:30 по московскому времени. Основной кард турнира начнёт свои выступления чуть раньше — в 22:30 мск.

Посмотреть боксёрский вечер можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 22:30 мск.

Отечественные фанаты бокса помнят Мчуну по его двум громким победам над экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым, а также над олимпийским чемпионом Евгением Тищенко.

Гаджимагомедов свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года в Уфе, где победил единогласным решением судей немца Леона Харта.

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