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Адесанья и Имавов успешно прошли взвешивание перед боем на UFC Fight Night 250

Адесанья и Имавов успешно прошли взвешивание перед боем на UFC Fight Night 250
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1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, где главным событием шоу станет бой бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против перспективного бойца дивизиона Нассурдина Имавова.

В преддверии турнира оба участника главного боя успешно прошли процедуру взвешивания, уложившись в лимит среднего дивизиона.

Они показали одинаковый вес — 83,91 кг.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
01 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Исраэль Адесанья
Не началось
Нассурдин Имавов

Имавов выйдет на этот бой на серии из трёх побед. Свой последний поединок он провёл в сентябре 2024 года и победил там единогласным решением судей Брендана Аллена.

Что касается Адесаньи, он потерпел поражение в трёх из последних четырёх выступлений. Предыдущий раз Адесанья выступал в августе 2024 года и проиграл там удушающим приёмом в четвёртом раунде ныне действующему чемпиону UFC в среднем весе Дрикусу дю Плесси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.

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