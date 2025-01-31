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Павлович и Розенстрайк прошли взвешивание перед боем на UFC Fight Night 250

Павлович и Розенстрайк прошли взвешивание перед боем на UFC Fight Night 250
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Уже завтра, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном событии которого сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и перспективный боец дивизиона Нассурдин Имавов. Также на турнире выступит россиянин Сергей Павлович. Его соперником будет суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

В преддверии турнира проходит официальная процедура взвешивания, участие в которой приняли Павлович и Розенстрайк. Вес россиянина составил 112,94 кг, а суринамец показал на весах 114,3 кг.

В общей сложности на счету Павловича 18 побед и три поражения. На счету Розенстрайка 15 побед и пять поражений.

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