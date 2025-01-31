Павлович и Розенстрайк прошли взвешивание перед боем на UFC Fight Night 250

Уже завтра, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном событии которого сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и перспективный боец дивизиона Нассурдин Имавов. Также на турнире выступит россиянин Сергей Павлович. Его соперником будет суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

В преддверии турнира проходит официальная процедура взвешивания, участие в которой приняли Павлович и Розенстрайк. Вес россиянина составил 112,94 кг, а суринамец показал на весах 114,3 кг.

В общей сложности на счету Павловича 18 побед и три поражения. На счету Розенстрайка 15 побед и пять поражений.

Сложный путь Сергея Павловича в UFC: