Пейдж оказался тяжелее Шары Буллета, оба бойца уложились в вес

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.

В преддверии турнира оба участника главного боя успешно прошли процедуру взвешивания, уложившись в лимит среднего дивизиона.

Шара Буллет показал вес 83,91 кг, Майкл Пейдж оказался чуть тяжелее — 84,14 кг.

Магомедов свой предыдущий бой проводил в октябре 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде Армена Петросяна. В итоге на протяжении 2024 года Шарабутдин провёл три поединка и во всех одержал уверенные победы.