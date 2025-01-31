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1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном событии которого сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и перспективный боец дивизиона Нассурдин Имавов.

В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.

Также на турнире выступит россиянин Сергей Павлович. Его соперником будет суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

Результаты взвешивания участников UFC Fight Night 250. Главный кард:

средний вес: Исраэль Адесанья (83,91 кг) — Нассурдин Имавов (83,91 кг);

средний вес: Шарабутдин Магомедов (83,91 кг) — Майкл Пейдж (84,14 кг);

тяжёлый вес: Сергей Павлович (112,94 кг) — Жаирзиньо Розенстрайк (114,3 кг);

легчайший вес: Саид Нурмагомедов (61,46 кг) — Винисиус де Оливейра (61,23 кг);

лёгкий вес: Фарес Зиам (70,76 кг) — Майк Дэвис (70,53 кг).

Предварительный кард:

полулёгкий вес: Мухаммад Наимов (65,99 кг) — Каан Офли (65,77 кг);

тяжёлый вес: Шамиль Газиев (117,93 кг) — Томас Петерсен (119,29 кг);

лёгкий вес: Терренс Маккинни (70,76 кг) — Дамир Хаджович (70,53 кг);

женский наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичюс (56,69 кг) — Майра Буэно Силва (57,15 кг);

полулёгкий вес: Богдан Град (65,99 кг) — Лукас Александр (67,35 кг);

тяжёлый вес: Хамди Абдельвахаб (117,93 кг) — Джамал Погс (119,74 кг).

Лукас Александр не смог уложиться в лимит полулëгкой весовой категории.