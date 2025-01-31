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Чемпион Power Slap «Пельмень» Камоцкий повторил фото Месси с кубком чемпионата мира

Чемпион Power Slap «Пельмень» Камоцкий повторил фото Месси с кубком чемпионата мира
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Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Василий повторил фото именитого аргентинского футболиста Лионеля Месси с кубком чемпионата мира.

Фото: Из личных архивов Лионеля Месси и Василия Камоцкого

Напомним, вчера, 30 января, Камоцкий стал чемпионом Power Slap. На турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках турнира Power Slap 11, Пельмень встречался с действовавшим на тот момент обладателем титула Лэйном Вирнсом и победил его — 50-44, 50-44, 48-46.

Для спортсменов это был реванш. В первом бою, который проходил в октябре прошлого года, была зафиксирована ничья.

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