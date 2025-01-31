Джозеф Паркер предположил, в каком случае состоится его бой с Александром Усиком

Новозеландский боксёр Джозеф Паркер ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с украинцем Александром Усиком. 22 февраля Паркер проведёт бой с британцем Дэниэлем Дюбуа. Спортсмены сразятся в андеркарде вечера бокса Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол 2 в Саудовской Аравии.

«Поединок с Усиком? Я бы с радостью. Я одержу победу в бою с Дюбуа, стану чемпионом, двукратным чемпионом, а потом встречусь с Усиком. Мне кажется, что победитель нашего боя сразится с Усиком», — сказал Паркер на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

В общей сложности на счету Паркера 35 побед и три поражения. В активе Усика 23 победы в 23 поединках.

Главные новости дня: