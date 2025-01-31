Дю Плесси иронично отреагировал на слух, что Перейра будет угловым Стрикленда в их реванше

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о том, что бразилец Алекс Перейра станет угловым бывшего обладателя титула Шона Стрикленда в их реванше на турнире UFC 312.

«Он же был в углу и в первом бою. Они не говорят на одном языке. Да что там, Стрикленд едва понимает своего тренера, который тоже американец. Как он собирается понять Алекса Перейру?» — сказал дю Плесси в интервью Шакелу Маджури.

Напомним, первый поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе 2024 года и завершился победой южноафриканца раздельным решением. Стрикленд лишился чемпионского титула.