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Дю Плесси иронично отреагировал на слух, что Перейра будет угловым Стрикленда в их реванше

Дю Плесси иронично отреагировал на слух, что Перейра будет угловым Стрикленда в их реванше
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Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о том, что бразилец Алекс Перейра станет угловым бывшего обладателя титула Шона Стрикленда в их реванше на турнире UFC 312.

«Он же был в углу и в первом бою. Они не говорят на одном языке. Да что там, Стрикленд едва понимает своего тренера, который тоже американец. Как он собирается понять Алекса Перейру?» — сказал дю Плесси в интервью Шакелу Маджури.

Напомним, первый поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе 2024 года и завершился победой южноафриканца раздельным решением. Стрикленд лишился чемпионского титула.

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