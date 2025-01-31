«Я был афроамериканец». Олег Тактаров показал детское фото

Российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками детской фотографией.
«Открою секрет, я был афроамериканец в детстве», — подписал фото Тактаров.
«1973, Саров (Арзамас 16). Ребёнок с африканскими корнями. Это не Пушкин», — добавил Олег.
Фото: Из личнгого архива Олега Тактарова
Напомним, в последнем бою, который проходил по правилам бокса, Олег встречался с Джеффом Монсоном. Это противостояние завершилось вничью.
Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. В общей сложности в смешанных единоборствах на счету прославленного спортсмена 24 боя, в которых добыл 17 побед и потерпел пять поражений. Ещё два раза поединки с его участием заканчивались вничью.
Тактаров разрешил конфликт между фанатами на UFC 311: