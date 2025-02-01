Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 250: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC Fight Night 250: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир UFC Fight Night 250, в главном поединке которого бывший чемпион промоушена в среднем дивизионе (до 84 кг) Исраэль Адесанья (24-4) сразится с представляющим Францию Нассурдином Имавовым (15-4).

В соглавном событии спортивного мероприятия россиянин Шарабутдин Магомедов (19-0) встретится с британцем Майклом Пейджем (22-3). Также на турнире выступит Сергей Павлович, противостоять которому будет Жаирзиньо Розенстрайк.

Начало основного карда – в 20:00 мск. В Российской Федерации трансляцию UFC Fight Night 250 проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, бои будут доступны на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Материалы по теме
UFC Fight Night 250: Адесанья докажет, что всё ещё достоин титульного шанса? LIVE
Live
UFC Fight Night 250: Адесанья докажет, что всё ещё достоин титульного шанса? LIVE

Сложный путь Сергея Павловича в UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android