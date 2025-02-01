UFC Fight Night 250: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир UFC Fight Night 250, в главном поединке которого бывший чемпион промоушена в среднем дивизионе (до 84 кг) Исраэль Адесанья (24-4) сразится с представляющим Францию Нассурдином Имавовым (15-4).

В соглавном событии спортивного мероприятия россиянин Шарабутдин Магомедов (19-0) встретится с британцем Майклом Пейджем (22-3). Также на турнире выступит Сергей Павлович, противостоять которому будет Жаирзиньо Розенстрайк.

Начало основного карда – в 20:00 мск. В Российской Федерации трансляцию UFC Fight Night 250 проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, бои будут доступны на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Сложный путь Сергея Павловича в UFC: