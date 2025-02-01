Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк: где смотреть бой, на каком канале

Сегодня, 1 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном карде которого встретятся россиянин Сергей Павлович и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

Поединок можно будет посмотреть на канале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также противостояние будет доступно на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию события. Павлович и Розенстрайк выйдут в октагон ориентировочно не ранее 21:00 мск.

В общей сложности на счету Павловича 18 побед и три поражения. На счету Розенстрайка 15 побед и пять поражений.

Сложный путь Сергея Павловича в UFC: