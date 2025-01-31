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Адесанья назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА, прояснив момент с Хабибом

Адесанья назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА, прояснив момент с Хабибом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья поделился мнением о величайших бойцах смешанных единоборств в истории этого вида спорта.

«Я назову Деметриуса Джонсона, Андерсона Силву, Джона Джонса, Конора Макгрегора из-за того влияния, которое он оказал на этот спорт. Также я отмечу Жоржа Сен-Пьера. Что насчёт Хабиба? Он, конечно, тоже один из величайших», — приводит слова Адесаньи Give me Sport.

Исраэль отметил, что названный им список не окончательный, и в будущем он не исключил, что назовёт каких-нибудь других бойцов в качестве величайших.

1 февраля Адесанья проведёт поединок с Нассурдином Имавовым.

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