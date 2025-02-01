UFC Fight Night 250: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном событии которого встретятся бывший чемпион промоушена в среднем дивизионе (до 84 кг) Исраэль Адесанья и представитель Франции Нассурдин Имавов.

В соглавном событии спортивного шоу поединок проведут россиянин Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, и боец из Великобритании Майкл Пейдж. Также на турнире выступит россиянин Сергей Павлович и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

В России трансляцию UFC Fight Night 250 проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, бои будут доступны на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию события. Начало главного карда – в 20:00 по московскому времени.

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: