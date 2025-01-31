Корешков дал прогноз на предстоящий бой Павловича и Розенстрайка

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) промоушена UFC между его соотечественником Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

«Думаю, что с карьерой Павловича ничего особенного не происходит. Он и заходил в UFC не с победы. Проиграл он только топам. Ничего критичного и болезненного. Я считаю, что у него всё только начинается. Розенстрайк – опасный соперник. Большой, сильно бьющий, духовитый. Определённую опасность несёт в себе любой представитель этого дивизиона. Думаю, всё равно будет досрочная победа Сергея», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Павловича и Розенстрайка состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира.