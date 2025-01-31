Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Корешков дал прогноз на предстоящий бой Павловича и Розенстрайка

Корешков дал прогноз на предстоящий бой Павловича и Розенстрайка
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) промоушена UFC между его соотечественником Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

«Думаю, что с карьерой Павловича ничего особенного не происходит. Он и заходил в UFC не с победы. Проиграл он только топам. Ничего критичного и болезненного. Я считаю, что у него всё только начинается. Розенстрайк – опасный соперник. Большой, сильно бьющий, духовитый. Определённую опасность несёт в себе любой представитель этого дивизиона. Думаю, всё равно будет досрочная победа Сергея», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Павловича и Розенстрайка состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира.

Материалы по теме
UFC Fight Night 250: Адесанья докажет, что всё ещё достоин титульного шанса? LIVE
Live
UFC Fight Night 250: Адесанья докажет, что всё ещё достоин титульного шанса? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android