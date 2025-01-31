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Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя Шары Буллета и Майкла Пейджа

Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя Шары Буллета и Майкла Пейджа
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Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке между непобеждённым российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и британцем Майклом Пейджем. Спортсмены сразятся 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

«Прогресс у Шары неплохой, идёт на серии из побед. Молодец, выигрывает. Но все соперники были удобными. Никто не боролся, даже не пытался. Все хотели драться в стойке. Принимали бой в его стихии. Закономерно он побеждал. Сейчас бой будет проходить в его стихии, но соперник – другого калибра. Известный боец с большим опытом. И он, я считаю, из всех вариантов является самым неудобным. Это делает его самым опасным», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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