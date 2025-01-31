Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя Шары Буллета и Майкла Пейджа

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке между непобеждённым российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и британцем Майклом Пейджем. Спортсмены сразятся 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Прогресс у Шары неплохой, идёт на серии из побед. Молодец, выигрывает. Но все соперники были удобными. Никто не боролся, даже не пытался. Все хотели драться в стойке. Принимали бой в его стихии. Закономерно он побеждал. Сейчас бой будет проходить в его стихии, но соперник – другого калибра. Известный боец с большим опытом. И он, я считаю, из всех вариантов является самым неудобным. Это делает его самым опасным», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: