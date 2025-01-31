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Корешков отреагировал на чемпионство Камоцкого в Лиге Power Slap

Корешков отреагировал на чемпионство Камоцкого в Лиге Power Slap
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков поделился мнением о победе соотечественника Василия Камоцкого по прозвищу Пельмень в поединке с Лэйном Вирнсом. В результате этого триумфа Камоцкий стал чемпионом Лиги Power Slap.

«Я очень рад, что Василий выиграл. Немного знаком с ним лично. На одном из турниров он подошёл ко мне познакомиться. Сказал, что смотрит за боями, фанатеет. С того времени его и знаю. Очень рад за него. Это тема, благодаря которой он стал известен в России. А теперь и по всему миру. Очень рад за него», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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