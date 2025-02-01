UFC Fight Night 250: полный кард участников, список бойцов

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном событии которого сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и перспективный боец дивизиона Нассурдин Имавов.
В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.
Также на турнире выступит россиянин Сергей Павлович. Его соперником будет суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.
Предлагаем вашему вниманию полный список участников этого турнира:
Основной кард
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;
Саид Нурмагомедов — Винисиус Де Оливейра;
Фарес Зиам — Майк Дэвис;
Предварительный кард
Мухаммад Наимов — Каан Офли;
Шамиль Газиев — Томас Питерсен;
Терренс Маккини — Дамир Хадзович;
Жасмин Ясудавичюс — Майра Буэно Силва;
Богдан Град — Лукас Александер;
Хамди Абделвахаб — Джамал Погс.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.