UFC Fight Night 250: полный кард участников, список бойцов

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1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном событии которого сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и перспективный боец дивизиона Нассурдин Имавов.

В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.

Также на турнире выступит россиянин Сергей Павлович. Его соперником будет суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

Предлагаем вашему вниманию полный список участников этого турнира:

Основной кард

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;

Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;

Саид Нурмагомедов — Винисиус Де Оливейра;

Фарес Зиам — Майк Дэвис;

Предварительный кард

Мухаммад Наимов — Каан Офли;

Шамиль Газиев — Томас Питерсен;

Терренс Маккини — Дамир Хадзович;

Жасмин Ясудавичюс — Майра Буэно Силва;

Богдан Град — Лукас Александер;

Хамди Абделвахаб — Джамал Погс.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.