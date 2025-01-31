Джо Роган назвал причину, почему Махачев и другие бойцы из Дагестана доминируют в UFC

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о доминировании в смешанных единоборствах (ММА) россиянина Ислама Махачева и других бойцов из Дагестана.

«Полагаю, религиозные убеждения помогают добиваться успеха. Думаю, это один из ключей к успеху дагестанских бойцов в UFC. Они настолько религиозны и набожны. Это помогает им поддерживать дисциплину. В результате они вообще не отклоняются от намеченного пути. Благодаря этому они продолжают побеждать», — сказал Роган в своём подкасте.

Ранее Джо поделился мнением о российско-армянском бойце смешанных единоборств Армане Царукяне.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: