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Джо Роган назвал причину, почему Махачев и другие бойцы из Дагестана доминируют в UFC

Джо Роган назвал причину, почему Махачев и другие бойцы из Дагестана доминируют в UFC
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Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о доминировании в смешанных единоборствах (ММА) россиянина Ислама Махачева и других бойцов из Дагестана.

«Полагаю, религиозные убеждения помогают добиваться успеха. Думаю, это один из ключей к успеху дагестанских бойцов в UFC. Они настолько религиозны и набожны. Это помогает им поддерживать дисциплину. В результате они вообще не отклоняются от намеченного пути. Благодаря этому они продолжают побеждать», — сказал Роган в своём подкасте.

Ранее Джо поделился мнением о российско-армянском бойце смешанных единоборств Армане Царукяне.

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