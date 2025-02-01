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Шара Буллет — Майкл Пейдж: где смотреть бой, на каком канале

Шара Буллет — Майкл Пейдж: где смотреть бой, на каком канале
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1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу «Веном».

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

Поединок можно будет посмотреть на канале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также противостояние будет доступно на платформе UFC Fight Pass. Магомедов и Пейдж выйдут в октагон ориентировочно в 21:30 мск.

Магомедов свой предыдущий бой проводил в октябре 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде Армена Петросяна. В итоге на протяжении 2024 года Шарабутдин провёл три поединка и во всех одержал уверенные победы.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию события.

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