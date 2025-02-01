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Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Павлович — Розенстрайк: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 1 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном карде которого встретятся россиянин Сергей Павлович и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

Поединок можно будет посмотреть на канале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также противостояние будет доступно на платформе UFC Fight Pass. Павлович и Розенстрайк выйдут в октагон ориентировочно не ранее 21:00 мск.

В общей сложности на счету Павловича 18 побед и три поражения. На счету Розенстрайка 15 побед и пять поражений.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира.

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