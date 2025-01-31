Боец ММА Нганну может провести уникальный бой по смешанным правилам с боксёром Уайлдером

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну может провести поединок с американским боксёром Деонтеем Уайлдером. Как рассказал совладелец PFL Донн Дэвис, спортсмены могут сразиться по смешанным правилам.

«Деонтей Уайлдер – тот соперник, о ком мы уже говорили. Это может проходить в рамках смешанных правил. Это может быть чередование раундов или просто исключение одного аспекта из правил ММА. Полагаю, вариант с Уайлдером был бы особенно интересен», — приводит слова Дэвиса Sky Sports.

Ранее Нганну проводил поединки с боксёрами. Фрэнсис встречался с британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа и оба раза проиграл.

Нганну провёл тейкдаун вратарю «МЮ» Онане на футбольном поле: