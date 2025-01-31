В PFL прояснили планы по графику боёв Фрэнсиса Нганну в 2025 году

Совладелец промоушена PFL Донн Дэвис поделился подробностями относительно графика франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну в нынешнем году.

«В этом году Фрэнсис проведёт два боя – один по правилам ММА, другой – по правилам боксе. В каком порядке? Пока не уверен. Какие соперники? Мы прорабатываем варианты», – приводит слова Дэвиса Sky Sports.

В общей сложности Фрэнсис к настоящему моменту принял участие в 21 поединке в ММА, в которых добыл 18 побед и потерпел три поражения.

Ранее Дэвис говорил, что Нганну может провести поединок с американским боксёром Деонтеем Уайлдером.

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