Муслим Гаджимагомедов — Табисо Мчуну: онлайн-трансляция боя начнётся в 23:00

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31 января в Москве состоится большой вечер бокса «Ночь чемпионов IBA». Главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова против африканского претендента Табисо Мчуну.

Бой между Муслимом Гаджимагомедовым и Табисо Мчуну начнётся ориентировочно в 23:30 мск. Основной кард турнира начнёт свои выступления чуть раньше — в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка, которая начнётся в 23:00 мск.

Посмотреть боксёрский вечер можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции – в 22:30 мск.

Отечественные фанаты бокса помнят Мчуну по его двум громким победам над экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым, а также над олимпийским чемпионом Евгением Тищенко.

Гаджимагомедов свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года в Уфе, где победил единогласным решением судей немца Леона Харта.