Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов: где смотреть бой, на каком канале

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, где главным событием шоу станет бой бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против перспективного бойца дивизиона Нассурдина Имавова.

Поединок можно будет посмотреть на канале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также противостояние будет доступно на платформе UFC Fight Pass. Адесанья и Имавов выйдут в октагон ориентировочно не ранее 22:00 мск.

Имавов выйдет на этот бой на серии из трёх побед. Свой последний поединок он провёл в сентябре 2024 года и победил там единогласным решением судей Брендана Аллена.

Что касается Адесаньи, он потерпел поражение в трёх из последних четырёх выступлений. Предыдущий раз Адесанья выступал в августе 2024 года и проиграл там удушающим приёмом в четвёртом раунде ныне действующему чемпиону UFC в среднем весе Дрикусу дю Плесси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.