Шара Буллет — Майкл Пейдж: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу «Веном».

Поединок можно будет посмотреть на канале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также противостояние будет доступно на платформе UFC Fight Pass. Магомедов и Пейдж выйдут в октагон ориентировочно в 21:30 мск.

Магомедов свой предыдущий бой проводил в октябре 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде Армена Петросяна. В итоге на протяжении 2024 года Шарабутдин провёл три поединка — и во всех одержал уверенные победы.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию события.