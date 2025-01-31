Российский боец ММА Хасан Асхабов задержан на Бали — источник

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хасан Асхабов задержан на Бали. Об этом информирует Tribun-bali.com. По сведениям источника, спортсмена подозревают в похищении человека и в участии в международной криминальной организации. По данным издания Reportase News, Асхабов участвовал в похищении гражданина Украины с применением насилия.

Сообщается, что Хасана задержали 30 января в местном аэропорту, когда он пытался улететь в Дубай.

Напомним, ранее Хасана уже задерживали по схожему обвинению. В 2023 году ему вместе с его братом Хусейном Асхабовым вменялось в вину ограбление гражданина Италии на территории Таиланда. Позже они были отпущены на свободу.

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