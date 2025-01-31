Стрикленд — Махачеву: ты маленький для среднего веса. Возвращайся в Дуркистан и успокойся

Бывши чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд отреагировал на желание действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева стать чемпионом в среднем весе.

«Ты маленький парень, братан. Тебе не побороть меня. Этого не будет. Просто возвращайся в Дагестан или Дуркистан. Успокойся, брат», — приводит слова Стрикленда портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на UFC 311 в Лос-Анджелесе, Ислам Махачев разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом (Д'Арсе) в первом раунде. Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в лёгком весе, отстояв свой пояс в четвёртый раз.