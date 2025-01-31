Сергей Павлович провёл битву взглядов с Жаирзиньо Розенстрайком

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович провёл битву взглядов с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком перед боем, который состоится на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Павлович свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Александра Волкова. Это поражение стало для него вторым подряд.

Что касается Розенстрайка, то он свой последний бой провёл в августе 2024 года и победил там раздельным решением судей австралийца Тая Туивасу.