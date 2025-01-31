Шара Буллет провёл битву взглядов с Майклом Пейджем

Популярный и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, провёл битву взглядов с представителем Великобритании Майклом Пейджем в преддверии поединка, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Шара разделил октагон с армянским бойцом Арменом Петросяном. Поединок завершился победой Буллета нокаутом (двойной бэкфист) в конце второго раунда.

Пейдж, в свою очередь, в последнем бою, который прошёл на UFC 303 в Лас-Вегасе, уступил единогласным решением судей ирландцу Иану Гарри.