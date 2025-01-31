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Исраэль Адесанья провёл дуэль взглядов с Нассурдином Имавовым

Исраэль Адесанья провёл дуэль взглядов с Нассурдином Имавовым
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья провёл дуэль взглядов с топовым французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имамовым в преддверии боя, который состоится на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
01 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Исраэль Адесанья
Не началось
Нассурдин Имавов

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в августе на турнире UFC 305 в Перте (Австралия), Адесанья разделил октагон с действующим чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Имавов, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 243, победил единогласным решением судей американца Брендана Аллена.

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