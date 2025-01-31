Исраэль Адесанья провёл дуэль взглядов с Нассурдином Имавовым

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья провёл дуэль взглядов с топовым французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имамовым в преддверии боя, который состоится на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в августе на турнире UFC 305 в Перте (Австралия), Адесанья разделил октагон с действующим чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Имавов, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 243, победил единогласным решением судей американца Брендана Аллена.