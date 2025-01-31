Макгрегор — Хабибу: дагестанцы в курсе, что ты зассал и ушёл из ММА. Они смеются над тобой

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком ирландец Конор Макгрегор в жёсткой манере высказался в адрес члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Покажи свою жену, засранец, покажи своих детей, урод. Покажись сам и покажи детей своих братьев, потому что у нас тут в Ирландии есть парни, которые хотят вынести их всех на соревнованиях. Они соревнуются? Что скажешь о противостоянии Дагестана и Ирландии? Где твои дети, Хабиб? Мы ждём не дождёмся, чтобы увидеть их. Лучшие дети Дагестана? Дагестанский народ, что думаете, это правда?

Кто следующий, потому что толстяк с тренерским свистком точно не будет драться. Кто, чёрт возьми, сделал Хабиба главным? Точно не его отец. И все это знают в Дагестане. Дагестанцы в курсе, что ты зассал и ушёл на пенсию. Настоящий Дагестан навсегда! Они смеются за твоей спиной и говорят, что ты ленивый. Бейся со мной, заработай $ 100 млн и отдай их родной деревне в Дагестане. Но ты откажешься, почему? Потому что ты жирный, ленивый испугавшийся урод. Ленивый жиртрест», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.