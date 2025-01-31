Шара Буллет ответил, кто победит в титульном реванше между дю Плесси и Стриклендом

Популярный и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ответил, кто победит в реванше между чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем США Шоном Стриклендом.

«Мне плевать на то, кто победит. Я могу дать каждому из них отличный бой. Но чувствую, что в этот раз победит Стрикленд», — приводит слова Шарабутдина Магомедова портал Bloody Elbow.

Напомним, реванш между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом станет главным событием турнира UFC 312, который состоится 9 февраля в Сиднее (Австралия).