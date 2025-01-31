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Опубликовано официальное промо к реваншу Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Опубликовано официальное промо к реваншу Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева
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Опубликован официальный трейлер к реваншу за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом прошёл также в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бой продлился 12 полных раундов, победу решением судей большинством голосов одержал Бетербиев, итоговый счёт на судейских картах составил 114-114, 115-113, 116-112 в его пользу. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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