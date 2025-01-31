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Сергей Павлович ответил, что он думает насчёт поражения в бою с Александром Волковым

Сергей Павлович ответил, что он думает насчёт поражения в бою с Александром Волковым
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Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович ответил, что он думает насчёт поражения в бою с соотечественником и бывшим спарринг-партнёром Александром Волковым.

«[Поражения] Это часть жизни — у каждого из нас бывают взлёты и падения. Самое важное — это вернуться в спортзал, учиться на своих ошибках, совершенствоваться, тренироваться и становиться сильнее. Будь то победа или поражение, следующий день — это возможность начать всё сначала. Это как перевернуть страницу и двигаться вперёд. Мы не можем зацикливаться на прошлом, независимо от того, был ли это успех или неудача. Мы должны смотреть в будущее и продолжать идти вперёд», — приводит слова Павловича пресс-служба UFC.

Напомним, бой между Сергеем и Александром состоялся 22 июня 2024 года на турнире UFC on ABC 6. Тогда Волков победил единогласным решением судей по итогу трёх раундов.

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