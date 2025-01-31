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Майкл Чендлер: мне суждено стать чемпионом UFC

Майкл Чендлер: мне суждено стать чемпионом UFC
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер ответил, кто может стать его следующим соперником.

«Возможно, подерусь с Арманом Царукяном, поскольку Дана сказал, что ему придётся восстанавливать свои позиции в титульной гонке. Чарльз Оливейра точно будет моим следующим соперником. Люди предлагают мне подраться с Пэдди Пимблеттом, это заманчивая идея. Я по-прежнему чувствую, что стану чемпионом UFC. Просто нужно одержать парочку побед», — приводит слова Чендлера портал MMAJunkie.

Ранее Майкл Чендлер назвал бойца UFC, который должен стать следующим соперником Ислама Махачева.

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