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Кормье рассказал, что Уайт выплатил ему $ 10 тыс. за то, что он успокоил Хабиба на UFC 229

Кормье рассказал, что Уайт выплатил ему $ 10 тыс. за то, что он успокоил Хабиба на UFC 229
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Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье рассказал, что президент UFC Дана Уайт выплатил ему $ 10 тыс. за то, что он успокоил Хабиба Нурмагомедова после потасовки с командой Конора Макгрегора, которая произошла после их боя на UFC 229.

«В тот вечер я был на арене, сидел в первом ряду вместе со своей семьёй. Мне удалось взять эти места по выгодной цене — за себя, жену и двух детей заплатил в сумме $ 10 тыс. Когда началась потасовка между Хабибом и командой Конора, я схватился за голову с мыслью: «Надо остановить этих парней». И начинаю успокаивать Хабиба, заставляю его покинуть октагон, и чуть позже Дана вернул мне деньги за билеты. Он отдал мне все мои деньги и сказал: «Без тебя у нас были бы огромные проблемы», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.

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