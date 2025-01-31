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«Сделаю всё, чтобы страна мной гордилась». Хамзат Чимаев сообщил, что стал гражданином ОАЭ

«Сделаю всё, чтобы страна мной гордилась». Хамзат Чимаев сообщил, что стал гражданином ОАЭ
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в средней весовой категории (до 84 кг), Хамзат Чимаев сообщил, что получил паспорт и стал гражданином Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Для меня большая честь и привилегия представлять эту прекрасную нацию как спортсмен и гражданин. Хочу поблагодарить ОАЭ за поддержку. Сделаю всё возможное, чтобы страна мной гордилась», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Чимаева в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Чимаев разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Бой завершился победой Хамзата болевым приёмом в первом раунде.

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