Кард шоу WWE Royal Rumble. Начало прощального тура Джона Сины и возвращение дочери легенды

В ночь с 1 на 2 февраля в Индианаполисе, США, состоится очередное Premium Live Event (PLE) шоу популярнейшего реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Royal Rumble 2025. Мероприятие состоится на стадионе «Лукас Ойл Стэдиум» вместимостью 13 000 человек. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом предстоящего шоу.

Фото: wwe.com

WWE Royal Rumble 2025. Кард мероприятия:

1. #DIY (Джонни Гаргано и Томмасо Чиампа) против Motor City Machine Guns (Алекс Шелли и Крис Сэйбин) по правилам «Два удержания из трёх» за титулы командных чемпионов WWE. По итогам поединка победителями станет команда, которая дважды удержит до трёх ударов рефери по рингу или до сдачи в болевом приёме своих соперников.

2. Коди Роудс против Кевина Оуэнса за Неоспоримое чемпионство WWE в лестничном матче. Для победы в поединке необходимо забраться по лестнице и снять пояс, висящий над рингом.

3. Женская «Королевская битва» на 30 участников. Подтверждённые спортсменки — Ная Джакс, Бэйли, Наоми, Бьянка Белэр, Лив Морган, Ракель Родригес, Лайра Валькария, Ийо Скай, Иви Найл и дочь легендарного Рика Флэра Шарлотт Флэр вернётся после травмы колена. Остальные участницы на данный момент неизвестны.

4. Мужская «Королевская битва» на 30 человек. Подтверждённые участники — ЛА Найт, Джей Усо, Роман Рейнс, Сет Роллинс, Дрю Макинтайр, Рей Мистерио, Сэми Зейн, Шинске Накамура, Логан Пол, Пента, Чад Гейбл, Брон Брейкер, Кармело Хэйс, СМ Панк и Джон Сина. Имена остальных бойцов не названы.

Поединок по правилам «Королевская битва» начинают два рестлера, затем каждые две минуты к ним присоединятся по одному бойцу. Для того чтобы участник покинул бой, его необходимо перебросить через верхний третий канат, а его обе ноги должны коснуться пола за пределами ринга. Победителем признаётся рестлер, который последним остался на ринге. Покидать ринг допустимо через нижний канат.

Для Джона Сины это будет первый поединок в его прощальном туре в роли рестлера. Свою профессиональную карьеру в реслинге Джон окончательно завершит в декабре 2025 года.