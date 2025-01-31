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Президент UFC объяснил, как переизбрание Трампа на пост президента США повлияет на лигу

Президент UFC объяснил, как переизбрание Трампа на пост президента США повлияет на лигу
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, как переизбрание Дональда Трампа на пост президента США повлияет на лигу.

— Дана, UFC и так сейчас лига №1. Это очевидно. Но что изменится с приходом Трампа к власти? Поскольку это человек, который любит посещать турниры UFC и является твоим близким товарищем.
— Ничего не должно измениться. Он давний фанат UFC. Дональд приходил на турниры и продолжит делать это. Он был моим лучшим другом и остался одним из лучших друзей, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира Power Slap 11.

Напомним, следующий турнир UFC состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии ивента пройдёт противостояние между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и представителем Франции дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

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