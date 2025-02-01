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Гонорары Шары Буллета и Майкла Пейджа за бой 1 февраля 2025 года

Гонорары Шары Буллета и Майкла Пейджа за бой 1 февраля 2025 года
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Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в соглавном событии которого пройдёт противостояние между непобеждённым российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Великобритании Майклом Пейджем.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

Предполагается, что Шара получит за бой порядка $ 200 тыс., а гонорар Венома, в свою очередь, составит $ 100 тыс.

Трансляцию поединка и турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.

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