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Александр Волков ответил, с кем он собирается провести следующий поединок

Александр Волков ответил, с кем он собирается провести следующий поединок
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Топовый российский боец UFC, выступающий в тяжёлой весовой категории (до 120 кг), Александр Волков ответил, с кем он собирается провести следующий поединок.

— Я правильно понимаю, что ты сейчас ожидаешь боя между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом? Ты, по сути, будешь драться с победителем этой пары.
— Долго очень ждать, на самом деле. Может, подерусь пораньше. Пока что предложений нет. Планирую, если получится, принять участие в любительских турнирах по грэпплингу, чтобы не терять сноровку и не ржаветь. Мне это самому интересно. Я, в принципе, сам готов к вызовам. Не могу сказать, кто им будет, поскольку каждое имя спорное для меня. Но я хочу выступать, поскольку бой между ними состоится в конце 2025 года. Можно перегореть, ожидая поединка, — сказал Волков в интервью на YouTube-канале «Дрозд Говорит».

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