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Гонорары Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка за бой 1 февраля 2025 года

Гонорары Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка за бой 1 февраля 2025 года
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Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в третьем по значимости событии вечера которого пройдёт противостояние между экс-претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергеем Павловичем и представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

Предполагается, что Сергей получит порядка $ 250 тыс., а Жаирзиньо — $ 130 тыс.

Напомним, Павлович свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Александра Волкова. Это поражение стало для него вторым подряд.

Что касается Розенстрайка, он свой последний бой провёл в августе 2024 года и победил там раздельным решением судей австралийца Тая Туивасу.

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