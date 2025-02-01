Гонорары Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка за бой 1 февраля 2025 года

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в третьем по значимости событии вечера которого пройдёт противостояние между экс-претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергеем Павловичем и представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.

Предполагается, что Сергей получит порядка $ 250 тыс., а Жаирзиньо — $ 130 тыс.

Напомним, Павлович свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Александра Волкова. Это поражение стало для него вторым подряд.

Что касается Розенстрайка, он свой последний бой провёл в августе 2024 года и победил там раздельным решением судей австралийца Тая Туивасу.