Гонорары Исраэля Адесаньи и Нассурдина Имавова за бой 1 февраля 2025 года

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном событии которого пройдёт противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей и топовым французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

Предполагается, что Адесанья получит порядка $ 1,5-2 млн, а Имавов — $ 300 тыс.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в августе на турнире UFC 305 в Перте (Австралия), Адесанья разделил октагон с действующим чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Имавов, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 243, победил единогласным решением судей американца Брендана Аллена.